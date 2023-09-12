В Пентагоне сообщили о начале реорганизации ВВС США

Военно-воздушные и Космические силы США приступают к реорганизации в связи с нынешней эпохой "конкуренции великих держав".

Военно-воздушные и Космические силы США приступают к реорганизации в связи с нынешней эпохой "конкуренции великих держав".

Как передает Report, об этом объявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

"Цель заключается в том, чтобы наметить и начать реализовывать к январю 2024 года спектр преобразований, которые вновь оптимизируют министерство ВВС для конкуренции великих держав. К этому сроку крупные усилия будут сводиться уже не к тому, чтобы выявлять альтернативные варианты действий и производить их анализ, а к воплощению рекомендаций в жизнь. Мы не можем терять время", - отметил Кендалл, выступая на конференции в пригороде Вашингтона.

Как уточнил министр, такую работу будут направлять "пять команд" из состава различных командно-штабных структур ВВС и Космических сил США при участии военных из подразделений этих войск. Рассматриваться будут вопросы организации на разных уровнях, в том числе в штаб-квартире, оснащения техникой, рекрутирования и удержания ценного личного состава, поддержания боевой готовности, предоставления тылового обеспечения, пояснил министр ВВС.

Занимающее этот пост гражданское лицо не является в Соединенных Штатах членом президентского кабинета и подчиняется шефу Пентагона. Этот чиновник курирует вопросы развития двух вверенных ему видов ВС США - ВВС и Космических сил.