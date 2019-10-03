В Пентагоне сообщили, что основная часть пакета помощи Украине уже оформлена

Основная часть пакета военной помощи США Украине в размере $250 млн уже оформлена в виде контрактов на поставку оружия и военной техники.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель американского министерства обороны Джонатан Хоффман.

"В июне этого года Министерство обороны объявило о планах предоставления $250 млн военной помощи Украине, эти фонды должны быть использованы для дополнительной подготовки личного состава, поставок военной техники, а также помощи советников для наращивания потенциала вооруженных сил Украины", - сказал он.

"США с 2014 года предоставили $1,6 млрд военной помощи Украине", - подчеркнул также Хоффман.