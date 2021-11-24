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В Пентагоне реорганизовали свою группу по отслеживанию НЛО

В Пентагоне реорганизовали свою группу по отслеживанию НЛО Министерство обороны США реорганизовало свою специальную группу, занимающуюся отслеживанием неопознанных летающих объектов.
Другие страны
24 ноября 2021 г. 08:14
В Пентагоне реорганизовали свою группу по отслеживанию НЛО

Министерство обороны США реорганизовало свою специальную группу, занимающуюся отслеживанием неопознанных летающих объектов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Пентагона.

Новое подразделение, которое придет на смену существовавшей ранее группе по изучению так называемых неопознанных воздушных явлений, получило название AOIMSG (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, Группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам).

"AOIMSG будет заниматься синхронизацией усилий министерства (обороны) и других правительственных ведомств США с целью обнаружения, идентификации и установления принадлежности вызывающих интерес объектов..., а также оценки и смягчения любых связанных с ними угроз безопасности полетов и национальной безопасности", - отмечается в тексте.

По словам представителей Пентагона, "министерство обороны очень серьезно относится к сообщениям о вторжении (в воздушное пространство) любых летающих объектов, как опознанных, так и неопознанных, и расследует каждое из них".

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