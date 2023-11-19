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В Пентагоне разочарованы мерами Байдена по сдерживанию атак на ВС США в Сирии и Ираке

В Пентагоне разочарованы мерами Байдена по сдерживанию атак на ВС США в Сирии и Ираке Число сотрудников американского Минобороны, разочарованных действиями президента Джо Байдена, направленными на сокращение количества нападений на используемые ВС США военные базы на Ближнем Востоке, растет.
Другие страны
19 ноября 2023 г. 20:16
В Пентагоне разочарованы мерами Байдена по сдерживанию атак на ВС США в Сирии и Ираке

Число сотрудников американского Минобороны, разочарованных действиями президента Джо Байдена, направленными на сокращение количества нападений на используемые ВС США военные базы на Ближнем Востоке, растет.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По их данным, представители военного ведомства разочарованы тем, что меры вашингтонской администрации не приводят к падению количества участившихся нападений проиранских группировок на американских военнослужащих. Чиновники министерства недовольны непоследовательной, по их мнению, стратегией противодействия этим группировкам и признают, что ограниченные ответные авиаудары, одобренные Байденом, не приводят к должному результату.

"Нет четкого понимания того, что мы пытаемся сдержать, - отметил собеседник издания. - Мы пытаемся сдержать будущие иранские атаки, подобные этим? Ну, это явно не работает".

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