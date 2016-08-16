В Пентагоне прокомментировали удары российских ВКС в Сирии с базы в Иране

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Вылеты РФ с авиабазы в Иране не повлияли на действия коалиции против группировки "Исламское государство", возглавляемой США, стороны действуют в рамках договора о безопасности полетов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель операции "Непоколебимая решимость" полковник Кристофер Гарвер.

"Россия уведомила коалицию (об авиаударах в Сирии с иранской базы – ред.) в соответствии с совместным соглашением по безопасности полетов. Они (полеты) не повлияли на действия коалиции", - сказал он.