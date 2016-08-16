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    В Пентагоне прокомментировали удары российских ВКС в Сирии с базы в Иране

    Кристофер Гарвер: Полеты не повлияли на действия коалиции

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Вылеты РФ с авиабазы в Иране не повлияли на действия коалиции против группировки "Исламское государство", возглавляемой США, стороны действуют в рамках договора о безопасности полетов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель операции "Непоколебимая решимость" полковник Кристофер Гарвер.

    "Россия уведомила коалицию (об авиаударах в Сирии с иранской базы – ред.) в соответствии с совместным соглашением по безопасности полетов. Они (полеты) не повлияли на действия коалиции", - сказал он.

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