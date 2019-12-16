В Пентагоне прокомментировали слова Эрдогана о возможном закрытии для США базы Инджирлик

Соединенные Штаты используют турецкие военные базы, в числе которых авиабаза Инджирлик, только с разрешения Анкары. Так в Пентагоне прокомментировали слова президента Турции Тайипа Эрдогана о возможном закрытии для США баз Инджирлик и Куреджик в случае введения Вашингтоном санкций против Анкары за приобретение российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

"Присутствие сил США на турецких базах, в том числе на базе Инджирлик, осуществляется с разрешения правительства Турции. Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ нашей многолетней приверженности сотрудничеству и защите нашего союзника по НАТО и стратегического партнера", - заявили корреспонденту ТАСС в Пентагоне, передает Report.

Как отметили в оборонном ведомстве, Турция "вносит свой вклад в миссии (НАТО) в Афганистане, Косово, Ираке и важна" для целей Стратегии национальной обороны США. "Пентагон стремится сохранить эти отношения, призывая при этом Турцию проводить более конструктивную политику в отношении С-400 и других сфер разногласий", - добавили в ведомстве.