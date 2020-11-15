В Пентагоне призвали завершить все войны с участием США

Новый исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил о необходимости завершить все войны с участием Соединенных Штатов.
Как передает Report, об этом сообщает газета
"Мы не народ, который постоянно воюет, это противоречит всему, за что выступаем мы и за что сражались наши предки. Все войны должны закончиться", - написал Миллер в документе.
США «остаются привержены тому, чтобы завершить войну» в Афганистане, отметил Миллер.
Ранее американский президент Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны США Марка Эспера и назначил главу Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера и. о. главы Пентагона. После этого свои должности покинули замминистра обороны по вопросам разведки Джозеф Кернан и и.о. замминистра обороны по политическим делам Джеймс Андерсон.