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В Пентагоне призвали завершить все войны с участием США

В Пентагоне призвали завершить все войны с участием США Новый исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил о необходимости завершить все войны с участием Соединенных Штатов.
Другие страны
15 ноября 2020 г. 11:56
В Пентагоне призвали завершить все войны с участием США
Кристофер Миллер

Новый исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер заявил о необходимости завершить все войны с участием Соединенных Штатов.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на текст меморандума, направленного сотрудникам ведомства.

"Мы не народ, который постоянно воюет, это противоречит всему, за что выступаем мы и за что сражались наши предки. Все войны должны закончиться", - написал Миллер в документе.

США «остаются привержены тому, чтобы завершить войну» в Афганистане, отметил Миллер.

Ранее американский президент Дональд Трамп отправил в отставку министра обороны США Марка Эспера и назначил главу Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера и. о. главы Пентагона. После этого свои должности покинули замминистра обороны по вопросам разведки Джозеф Кернан и и.о. замминистра обороны по политическим делам Джеймс Андерсон.

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