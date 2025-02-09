В Пентагоне признали необходимость модернизировать ядерную триаду

Вашингтону следует уделить внимание модернизации своего ядерного арсенала и системы противоракетной обороны.

Вашингтону следует уделить внимание модернизации своего ядерного арсенала и системы противоракетной обороны.

Как передает Report , об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в эфире телеканала Fox News.

"Россия обладает огромным ядерным арсеналом. Китай спешно создает свой - сотни единиц новых ядерных вооружений год за годом. Нам нужно модернизировать нашу ядерную триаду - на земле, на море и в воздухе", - сказал он.

"Но это также касается "Железного купола" или "Золотого купола", как бы вы ни пожелали его назвать", - добавил руководитель военного ведомства, говоря о планах американского президента Дональда Трампа создать новую систему противоракетной обороны в США. Глава Пентагона заверил, что намерен добиться включения ассигнований на создание такой системы в бюджет на 2026 финансовый год.

Ранее газета Financial Times, разрабатываемая США новейшая система противоракетной обороны "Железный купол Америки" предусматривает развертывание средств перехвата в космическом пространстве, оснащенных лазерами для уничтожения ядерного оружия. В публикации отмечалось, что Трамп поручил Хегсету в течение 60 дней представить план развертывания такой системы.