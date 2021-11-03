В Пентагоне предположили, что Китай уже располагает ядерной триадой

Китай, вероятно, уже располагает ядерной триадой.

Китай, вероятно, уже располагает ядерной триадой.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном докладе Пентагона.

Триадой называют стратегические силы, состоящие из трех компонентов: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы.

"КНР, вероятно, уже создала новорожденную "ядерную триаду" разработав способную нести ядерный заряд баллистическую ракету воздушного базирования, а также улучшив ядерный потенциал наземного и морского базирования", - говорится в докладе.

Также Пентагон считает, что Пекин повышает готовность ядерных сил до "пуска по предупреждению" с увеличением числа ракет шахтного базирования. "КНР инвестирует и развивает число средств доставки наземного, морского и воздушного базирования и создает инфраструктуру, необходимую для большого расширения ядерных сил", - сообщается в докладе. Пентагон заявил, что Пекин активно наращивает производство оружейного плутония.