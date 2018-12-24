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    В Пентагоне подтвердили подписание указа о выводе войск США из Сирии

    Указ о предстоящем выводе американского воинского контингента из Сирии подписан

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Указ о предстоящем выводе американского воинского контингента из Сирии подписан. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данный факт подтвердил в воскресенье представитель Пентагона, отказавшись сообщать какие-либо подробности.

    "Исполнительный указ был подписан. Другой операционной информации я вам предоставить не могу", - ответил он на просьбу прокомментировать ранее опубликованный материал телекомпании CNN на этот счет.

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