В Пентагоне подтвердили подписание указа о выводе войск США из Сирии

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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Указ о предстоящем выводе американского воинского контингента из Сирии подписан.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данный факт подтвердил в воскресенье представитель Пентагона, отказавшись сообщать какие-либо подробности.
"Исполнительный указ был подписан. Другой операционной информации я вам предоставить не могу", - ответил он на просьбу прокомментировать ранее опубликованный материал телекомпании CNN на этот счет.
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