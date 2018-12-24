В Пентагоне подтвердили подписание указа о выводе войск США из Сирии

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Указ о предстоящем выводе американского воинского контингента из Сирии подписан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, данный факт подтвердил в воскресенье представитель Пентагона, отказавшись сообщать какие-либо подробности.

"Исполнительный указ был подписан. Другой операционной информации я вам предоставить не могу", - ответил он на просьбу прокомментировать ранее опубликованный материал телекомпании CNN на этот счет.