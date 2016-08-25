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    В Пентагоне подтвердили гибель американского солдата в Афганистане

    Военнослужащий погиб в результате детонации самодельного взрывного устройства

    Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Штаб-сержант сухопутных войск США, 28-летний Мэтью Томпсон погиб 23 августа в Афганистане, в провинции Гильменд.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны США.

    По его данным, военнослужащий скончался "из-за ранений, полученных в результате детонации самодельного взрывного устройства". Инцидент произошел, когда он и его сослуживцы проводили операцию по разминированию.

    Ранее об этом случае сообщило агентство AFP со ссылкой на НАТО.

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