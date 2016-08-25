В Пентагоне подтвердили гибель американского солдата в Афганистане

Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Штаб-сержант сухопутных войск США, 28-летний Мэтью Томпсон погиб 23 августа в Афганистане, в провинции Гильменд.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство обороны США.

По его данным, военнослужащий скончался "из-за ранений, полученных в результате детонации самодельного взрывного устройства". Инцидент произошел, когда он и его сослуживцы проводили операцию по разминированию.

Ранее об этом случае сообщило агентство AFP со ссылкой на НАТО.