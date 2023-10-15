В Пентагоне подтвердили отправку ударной группы на восток Средиземноморья

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил отправку на восток Средиземного моря ударной группы с авианосцем "Эйзенхауэр".

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил отправку на восток Средиземного моря ударной группы с авианосцем "Эйзенхауэр".

Как передает Report , об этом говорится в заявлении американского оборонного ведомства.

"Авианосная ударная группировка "Дуайт Эйзенхауэр" присоединится к АУГ "Джеральд Форд", которая прибыла в восточную часть Средиземного моря ранее на этой неделе", - отмечается в сообщении.

Целью прибытия авианосной группировки в акваторию Восточного Средиземноморья, как указывается в документе, является сдерживание враждебных действий против Израиля и попыток расширения конфликта на весь Ближний Восток.

Напомним, что ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Пентагона сообщала о планах американской администрации отправить второй авианосец к берегам Израиля.