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В Пентагоне подтвердили отправку ударной группы на восток Средиземноморья

В Пентагоне подтвердили отправку ударной группы на восток Средиземноморья Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил отправку на восток Средиземного моря ударной группы с авианосцем "Эйзенхауэр".
Другие страны
15 октября 2023 г. 06:28
В Пентагоне подтвердили отправку ударной группы на восток Средиземноморья

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил отправку на восток Средиземного моря ударной группы с авианосцем "Эйзенхауэр".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского оборонного ведомства.

"Авианосная ударная группировка "Дуайт Эйзенхауэр" присоединится к АУГ "Джеральд Форд", которая прибыла в восточную часть Средиземного моря ранее на этой неделе", - отмечается в сообщении.

Целью прибытия авианосной группировки в акваторию Восточного Средиземноморья, как указывается в документе, является сдерживание враждебных действий против Израиля и попыток расширения конфликта на весь Ближний Восток.

Напомним, что ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Пентагона сообщала о планах американской администрации отправить второй авианосец к берегам Израиля.

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