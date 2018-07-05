Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В Пентагоне ответили на угрозы Ирана перекрыть Ормузский пролив и воспрепятствовать проходу танкеров.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, как заявил представитель Центрального командования ВС США капитан Билл Урбан, Соединенные Штаты готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

"США и их партнеры обеспечивают безопасность и стабильность в регионе. Вместе мы готовы обеспечить свободу навигации и коммерческие перевозки в соответствии с международными нормами", - сказал он.