 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Пентагоне ответили на угрозы Ирана перекрыть Ормузский пролив

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В Пентагоне ответили на угрозы Ирана перекрыть Ормузский пролив и воспрепятствовать проходу танкеров.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, как заявил представитель Центрального командования ВС США капитан Билл Урбан, Соединенные Штаты готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

    "США и их партнеры обеспечивают безопасность и стабильность в регионе. Вместе мы готовы обеспечить свободу навигации и коммерческие перевозки в соответствии с международными нормами", - сказал он.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi