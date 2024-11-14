В Пентагоне отрицают наличие у правительства США внеземных технологий

Министерство обороны США отвергло изложенную его бывшим сотрудником версию о наличии у американского правительства внеземных технологий.

Министерство обороны США отвергло изложенную его бывшим сотрудником версию о наличии у американского правительства внеземных технологий.

Как передает Report , об этом заявила ТАСС представитель Пентагона Сьюзан Гоуф, отвечая на соответствующий запрос.

"К настоящему моменту министерство обороны не обнаружило каких-либо достоверных свидетельств того, что наблюдение за неопознанными аномальными явлениями (UAP - Unidentified Anomalous Phenomena - прим. ТАСС) выявило внеземную активность", - заявила представитель Пентагона.

По ее словам, оборонное ведомство США "также не обнаружило сколько-нибудь достоверных данных в подкрепление утверждений о том, что какие-либо программы, касающиеся владения или воспроизведения внеземных материалов, существовали в прошлом или существуют сейчас".

По словам Гоуф, подведомственное Пентагону Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO) "продолжает изучать исторические данные", касающиеся программ правительства США по изучению НЛО.