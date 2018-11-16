В Пентагоне оценили стоимость создания Космических сил США

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ От 5 до 10 миллиардов долларов будет стоить бюджету формирование Космических сил США, о создании которых в июне объявил президент Дональд Трамп, передает Report.

Об этом заявил замминистра обороны США Патрик Шанахан, его слова приводит ТАСС. По мнению Шанахана, Штаты не могут потратить на новые войска больше 10 миллиардов долларов. При этом крайне желательно, чтобы сумма оказалась меньше.

В сентябре министр ВВС США Хезер Уилсон сообщила, что для создания полноценных Космический сил США понадобится порядка 12,9 миллиарда долларов в течение первых пяти лет.