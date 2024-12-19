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В Пентагоне оценили число ядерных боеголовок Китая в более чем 600 единиц

В Пентагоне оценили число ядерных боеголовок Китая в более чем 600 единиц Китай располагает более чем 600 ядерными боеголовками, а к 2030 году его арсенал превысит 1 тыс. единиц.
Другие страны
19 декабря 2024 г. 11:19
В Пентагоне оценили число ядерных боеголовок Китая в более чем 600 единиц

Китай располагает более чем 600 ядерными боеголовками, а к 2030 году его арсенал превысит 1 тыс. единиц.

Как передает Report, об этом говорится в новом ежегодном докладе Пентагона.

"По оценкам Министерства обороны, по состоянию на середину 2024 года у КНР было более 600 действующих ядерных боеголовок. Минобороны прогнозирует, что к 2030 году у Китая, вероятно, будет свыше 1 000 действующих ядерных боеголовок, и он продолжит наращивать свои силы по крайней мере до 2035 года", - сказано в докладе.

Также отмечается, что Китай разрабатывает новые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Çinin malik olduğu nüvə başlıqlı raketlərin sayını açıqlayıb
Версия на английском языке China’s nuclear warheads total 600 and raise ‘strategic stability’ concerns: Pentagon

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