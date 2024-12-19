В Пентагоне оценили число ядерных боеголовок Китая в более чем 600 единиц

Китай располагает более чем 600 ядерными боеголовками, а к 2030 году его арсенал превысит 1 тыс. единиц.

Китай располагает более чем 600 ядерными боеголовками, а к 2030 году его арсенал превысит 1 тыс. единиц.

Как передает Report, об этом говорится в новом ежегодном докладе Пентагона.

"По оценкам Министерства обороны, по состоянию на середину 2024 года у КНР было более 600 действующих ядерных боеголовок. Минобороны прогнозирует, что к 2030 году у Китая, вероятно, будет свыше 1 000 действующих ядерных боеголовок, и он продолжит наращивать свои силы по крайней мере до 2035 года", - сказано в докладе.

Также отмечается, что Китай разрабатывает новые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).