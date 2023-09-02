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В Пентагоне обсуждают ротацию 4 тысяч военных в Восточной Европе

В Пентагоне обсуждают ротацию 4 тысяч военных в Восточной Европе Чиновники Пентагона обсуждают ротацию более 4 тыс. американских военнослужащих, которые находятся в Восточной Европе для поддержки стран НАТО и сдерживания России.
Другие страны
2 сентября 2023 г. 17:46
В Пентагоне обсуждают ротацию 4 тысяч военных в Восточной Европе

Чиновники Пентагона обсуждают ротацию более 4 тыс. американских военнослужащих, которые находятся в Восточной Европе для поддержки стран НАТО и сдерживания России.

Как передает Report, об этом сообщает американский телеканал NBC.

В качестве одного из сценариев рассматривается полноценное возвращение этих военных на родину и отказ от отправки в восточноевропейские страны нового контингента.

Как сообщает источник, в начале 2022 года Пентагон начал активно направлять дополнительные американские войска союзникам по НАТО в Восточной Европе в связи с войной в Украине. Ожидается, что срок их пребывания там закончится в 2024 году.

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