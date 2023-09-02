В Пентагоне обсуждают ротацию 4 тысяч военных в Восточной Европе

Чиновники Пентагона обсуждают ротацию более 4 тыс. американских военнослужащих, которые находятся в Восточной Европе для поддержки стран НАТО и сдерживания России.

Чиновники Пентагона обсуждают ротацию более 4 тыс. американских военнослужащих, которые находятся в Восточной Европе для поддержки стран НАТО и сдерживания России.

Как передает Report, об этом сообщает американский телеканал NBC.

В качестве одного из сценариев рассматривается полноценное возвращение этих военных на родину и отказ от отправки в восточноевропейские страны нового контингента.

Как сообщает источник, в начале 2022 года Пентагон начал активно направлять дополнительные американские войска союзникам по НАТО в Восточной Европе в связи с войной в Украине. Ожидается, что срок их пребывания там закончится в 2024 году.