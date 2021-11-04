В Пентагоне не нашли нарушений закона при авиаударе в Кабуле, унесшем жизни 10 человек

Расследование, проводившееся в Министерстве обороны США, не выявило нарушений закона при нанесении авиаудара в афганской столице Кабуле, в результате которого в конце августа погибли 10 мирных жителей.

Расследование, проводившееся в Министерстве обороны США, не выявило нарушений закона при нанесении авиаудара в афганской столице Кабуле, в результате которого в конце августа погибли 10 мирных жителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге генеральный инспектор американских ВВС генерал Сами Саид.

"Как уже признало ранее Минобороны, удар унес жизни 10 гражданских лиц, в том числе трех мужчин и семи детей", - указал он, подчеркнув, что такая мера была принята "в целях самообороны". "Расследование не выявило нарушений закона, в том числе правил ведения войны", - сказал Саид, добавив, что подтверждены "неточности при нанесении" удара, а также "ошибки при информировании и нарушение коммуникации, приведшие к гибели гражданских лиц".

По словам генерала, он не исключает "вероятность привлечения кого-либо к ответственности, но это дело Центрального командования ВС США". "Они могут кого-то переучить, кого-то уволить", - сказал инспектор. "Я не нашел никого, кто допустил бы нарушения по причине преступной халатности, ничего нельзя расценивать в данном случае как преступную деятельность", - отметил он.