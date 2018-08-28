В Пентагоне назвали условия вывода армии США из Сирии

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ США начнут выводить войска из Сирии только после разгрома боевиков "Исламского государства" и оживления женевского процесса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис журналистам на брифинге.

"Во-первых, мы должны разрушить ИГ. Мы также должны провести тренинг для местных сил. В-третьих, женевский процесс должен начать движение в направлении решения этой войны. Если местные силы смогут поддержать безопасность, то мы можем снижать число наших вооруженных сил", - сказал он.

Напомним, что в апреле президент США Дональд Трамп вновь заявил, что хотел бы вывести американских военных из Сирии.