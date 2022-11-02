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В Пентагоне назвали сроки передачи новой техники для ПВО Украины

В Пентагоне назвали сроки передачи новой техники для ПВО Украины Вашингтон передаст системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками Vampire силам ПВО Украины к середине 2023 года.
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2 ноября 2022 г. 20:37
В Пентагоне назвали сроки передачи новой техники для ПВО Украины

Вашингтон передаст системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками Vampire силам ПВО Украины к середине 2023 года.

Как передает Report, такие сроки передачи новой техники назвал пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге ведомства.

"Системы ПВО остаются в приоритете. Это то, на чем мы продолжим концентрировать свое внимание и будем работать максимально быстро. Что касается Vampire, мы ожидаем, что контракт на их производство будет заключен в ближайшие несколько месяцев, поставку мы ожидаем в середине 2023 года", - сообщил Райдер.

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