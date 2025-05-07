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В Пентагоне назвали главным приоритетом для ВВС США модернизацию ядерных сил

В Пентагоне назвали главным приоритетом для ВВС США модернизацию ядерных сил Инвестиции в модернизацию ядерных возможностей остаются главным приоритетом американских ВВС.
Другие страны
7 мая 2025 г. 05:18
В Пентагоне назвали главным приоритетом для ВВС США модернизацию ядерных сил

Инвестиции в модернизацию ядерных возможностей остаются главным приоритетом американских ВВС.

Как передает Report, об этом на слушаниях в Палате представителей Конгресса заявил начальник штаба ВВС США Дэвид Элвин.

"Наши инвестиции в модернизацию ядерных сил остаются главным приоритетом", - сказал он.

По его словам, в частности, ВВС США сейчас активно заняты модернизацией истребителей F-15 и F-35, а также стратегических бомбардировщиков В-52. Он отметил, что это необходимо делать, чтобы США "могли идти в ногу с изменяющимися угрозами".

Элвин добавил, что модернизация американских военно-воздушных сил включает в себя и значительные инвестиции в создание истребителя шестого поколения F-47.

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Версия на азербайджанском языке Nüvə modernləşdirilməsi və “F-47”nin yaradılması Pentaqon üçün əsas prioritetdir

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