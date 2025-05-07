В Пентагоне назвали главным приоритетом для ВВС США модернизацию ядерных сил

Инвестиции в модернизацию ядерных возможностей остаются главным приоритетом американских ВВС.

Инвестиции в модернизацию ядерных возможностей остаются главным приоритетом американских ВВС.

Как передает Report , об этом на слушаниях в Палате представителей Конгресса заявил начальник штаба ВВС США Дэвид Элвин.

"Наши инвестиции в модернизацию ядерных сил остаются главным приоритетом", - сказал он.

По его словам, в частности, ВВС США сейчас активно заняты модернизацией истребителей F-15 и F-35, а также стратегических бомбардировщиков В-52. Он отметил, что это необходимо делать, чтобы США "могли идти в ногу с изменяющимися угрозами".

Элвин добавил, что модернизация американских военно-воздушных сил включает в себя и значительные инвестиции в создание истребителя шестого поколения F-47.