В Пентагоне назвали атаку на Иран результатом 15-летней подготовки

Июньская атака США на Иран стала результатом многолетней подготовки американских военных и развития технологий.

Июньская атака США на Иран стала результатом многолетней подготовки американских военных и развития технологий.

Как передает Report, об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн.

"Операция "Полуночный молот" стала кульминацией 15 лет невероятной работы - пилотов, экипажей заправщиков, специалистов по оружию, тех, кто его создавал, и тех, кто загружал его на самолеты", - сказал он.

По его словам, удар по иранскому объекту в Фордо был тщательно просчитан.