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В Пентагоне допускают наличие в Сирии запасов химоружия

В Пентагоне допускают наличие в Сирии запасов химоружия Пентагон полагает, что в Сирии могут иметься запасы химического оружия, и США, действуя через партнеров, пытаются не допустить его применения против своих сил или гражданского населения.
Другие страны
10 декабря 2024 г. 06:54
В Пентагоне допускают наличие в Сирии запасов химоружия

Пентагон полагает, что в Сирии могут иметься запасы химического оружия, и США, действуя через партнеров, пытаются не допустить его применения против своих сил или гражданского населения.

Как передает Report, об этом заявила заместитель пресс-секретаря американского военного ведомства Сабрина Сингх на брифинге для журналистов.

"Что касается вопроса о химическом оружии, мы уделяем этому основное внимание", - сказала она. "Мы пытаемся сделать так, чтобы это химическое оружие не попало в руки тех, кто захочет применить его против гражданского населения, против сил США или их партнеров в регионе. Мы работаем с партнерами на местах", - добавила Сингх.

Представитель Пентагона отметила, что американские военные в последние дни не использовали канал связи с Россией по Сирии, но такая возможность сохраняется.

"Я не отслеживаю какого-либо нового использования канала связи для избежания конфликтов с тех пор, когда об этом упоминали в последний раз. Но, опять же, это всегда остается возможным", - подчеркнула она.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 2 декабря заявил, что американские военные задействовали канал связи с Россией по Сирии. По его словам, это было сделано американской стороной, "чтобы удостовериться в наличии открытого канала связи".

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon Suriyada kimyəvi silah ehtiyatlarının olduğunu etiraf edib

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