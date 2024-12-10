В Пентагоне допускают наличие в Сирии запасов химоружия

Пентагон полагает, что в Сирии могут иметься запасы химического оружия, и США, действуя через партнеров, пытаются не допустить его применения против своих сил или гражданского населения.

Пентагон полагает, что в Сирии могут иметься запасы химического оружия, и США, действуя через партнеров, пытаются не допустить его применения против своих сил или гражданского населения.

Как передает Report , об этом заявила заместитель пресс-секретаря американского военного ведомства Сабрина Сингх на брифинге для журналистов.

"Что касается вопроса о химическом оружии, мы уделяем этому основное внимание", - сказала она. "Мы пытаемся сделать так, чтобы это химическое оружие не попало в руки тех, кто захочет применить его против гражданского населения, против сил США или их партнеров в регионе. Мы работаем с партнерами на местах", - добавила Сингх.

Представитель Пентагона отметила, что американские военные в последние дни не использовали канал связи с Россией по Сирии, но такая возможность сохраняется.

"Я не отслеживаю какого-либо нового использования канала связи для избежания конфликтов с тех пор, когда об этом упоминали в последний раз. Но, опять же, это всегда остается возможным", - подчеркнула она.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 2 декабря заявил, что американские военные задействовали канал связи с Россией по Сирии. По его словам, это было сделано американской стороной, "чтобы удостовериться в наличии открытого канала связи".