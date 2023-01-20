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В Пентагоне анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

В Пентагоне анонсировали новый пакет военной помощи для Украины Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге заявила о подготовке нового пакета военной помощи для Украины.
Другие страны
20 января 2023 г. 01:49
В Пентагоне анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге заявила о подготовке нового пакета военной помощи для Украины.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Нам следует вскоре ожидать очередной пакет военной помощи", - утверждает Сингх.

Тем не менее, она отказалась называть подробности и содержание этого пакета поставок - Сингх добавила, что Украина продолжает требовать больше бронетехники и средств противовоздушной обороны. По ее словам, поставки США частично удовлетворяют запросы Украины.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon Ukraynaya yeni hərbi yardım paketini açıqlayıb

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