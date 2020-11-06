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В Пенсильвании возобновили подсчет голосов

В Пенсильвании возобновили подсчет голосов В ключевом штате Пенсильвания возобновился подсчет голосов, приостановленный после подачи иска штабом действующего президента США Дональда Трампа о тщательной проверке процесса голосования.
Другие страны
6 ноября 2020 г. 05:34
В Пенсильвании возобновили подсчет голосов

В ключевом штате Пенсильвания возобновился подсчет голосов, приостановленный после подачи иска штабом действующего президента США Дональда Трампа о тщательной проверке процесса голосования.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила госсекретарь штата Кэти Буквар.

"Да, я так понимаю, что мы возобновили (подсчет голосов)", - сказала она в интервью CNN.

В Пенсильвании, где 20 выборщиков, не подсчитаны еще сотни тысяч голосов. На данном этапе республиканец Трамп лидирует с отрывом менее чем в 2 процентных пункта, но кандидат-демократ Джо Байден постепенно его нагоняет. Пенсильвания необходима Трампу, чтобы "остаться в игре" и претендовать на переизбрание, но Байден для выигрыша поста президента может обойтись и без этого штата.

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