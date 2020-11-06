В Пенсильвании возобновили подсчет голосов

В ключевом штате Пенсильвания возобновился подсчет голосов, приостановленный после подачи иска штабом действующего президента США Дональда Трампа о тщательной проверке процесса голосования.

В ключевом штате Пенсильвания возобновился подсчет голосов, приостановленный после подачи иска штабом действующего президента США Дональда Трампа о тщательной проверке процесса голосования.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявила госсекретарь штата Кэти Буквар.

"Да, я так понимаю, что мы возобновили (подсчет голосов)", - сказала она в интервью CNN.

В Пенсильвании, где 20 выборщиков, не подсчитаны еще сотни тысяч голосов. На данном этапе республиканец Трамп лидирует с отрывом менее чем в 2 процентных пункта, но кандидат-демократ Джо Байден постепенно его нагоняет. Пенсильвания необходима Трампу, чтобы "остаться в игре" и претендовать на переизбрание, но Байден для выигрыша поста президента может обойтись и без этого штата.