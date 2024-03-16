В Пенсильвании в результате стрельбы погибли несколько человек

Несколько человек погибли при нападении неизвестного вооруженного человека в населенном пункте Фоллс-Тауншип в штате Пенсильвания на северо-востоке США.

Несколько человек погибли при нападении неизвестного вооруженного человека в населенном пункте Фоллс-Тауншип в штате Пенсильвания на северо-востоке США.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает местный телеканал Fox 29.

По его данным, вооруженный несколькими видами оружия неизвестный передвигается по городу на угнанном автомобиле. Он уже совершил несколько нападений в разных частях города, число погибших не уточняется.

Стрельба произошла недалеко от места, где должен был пройти парад в честь Дня святого Патрика. Организаторы были вынуждены отменить его проведение.

Полиция объявила тревогу, распорядилась закрыть ближайшие торговые центры и призвала жителей запереться в своих домах и не выходить на улицу, пока ведется поиск преступника.