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В Пекине заявили о незаконном вторжении ракетного крейсера США в китайские воды

В Пекине заявили о незаконном вторжении ракетного крейсера США в китайские воды Американский ракетный крейсер Chancellorsville вторгся в воды, прилегающие к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, без разрешения китайского правительства.
Другие страны
29 ноября 2022 г. 11:32
В Пекине заявили о незаконном вторжении ракетного крейсера США в китайские воды

Американский ракетный крейсер Chancellorsville вторгся в воды, прилегающие к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, без разрешения китайского правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

"Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, что является еще одним неопровержимым доказательством стремления США к навигационной гегемонии и милитаризации Южно-Китайского моря", - приводит его слова официальный канал Минобороны КНР в соцсети WeChat.

Сообщается, что силами ВМС и ВВС НОАК были организованы мероприятия для предупреждения и сопровождения американского крейсера, в результате чего корабль покинул воды у островов Наньша.

Пекин несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами - Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами - по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В последние годы трения несколько смягчились благодаря многосторонним усилиям, в том числе взаимодействию в формате "Китай-АСЕАН". Власти КНР периодически высказывают недовольство в связи с провокационными действиями США, которые могут привести к новой эскалации и навредить ситуации в регионе.

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