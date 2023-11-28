В Пекине заявили, что так называемая "независимость Тайваня" означает войну

Материковый Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не потерпит сепаратистской деятельности, направленной на "независимость Тайваня".
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"Я хочу подчеркнуть, что "независимость Тайваня" означает войну", - указал он.
Таким образом Биньхуа прокомментировал выступления политиков Демократической прогрессивной партии Тайваня, утверждавших, что у Пекина "нет графика" для военных действий в отношении острова.
Материковый Китай, уточнил Чэнь Биньхуа, "не потерпит и не проявит снисхождения" к силам "независимости Тайваня", если они осмелятся рисковать и провоцировать инциденты, продвигающие "независимость Тайваня".