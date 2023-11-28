В Пекине заявили, что так называемая "независимость Тайваня" означает войну

Материковый Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не потерпит сепаратистской деятельности, направленной на "независимость Тайваня".

Материковый Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не потерпит сепаратистской деятельности, направленной на "независимость Тайваня".

Как передает Report со ссылкой на китайский государственный телеканал CGTN, об этом заявил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

"Я хочу подчеркнуть, что "независимость Тайваня" означает войну", - указал он.

Таким образом Биньхуа прокомментировал выступления политиков Демократической прогрессивной партии Тайваня, утверждавших, что у Пекина "нет графика" для военных действий в отношении острова.

Материковый Китай, уточнил Чэнь Биньхуа, "не потерпит и не проявит снисхождения" к силам "независимости Тайваня", если они осмелятся рисковать и провоцировать инциденты, продвигающие "независимость Тайваня".