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В Пекине закрылись все государственные школы из-за роста случаев COVID

В Пекине закрылись все государственные школы из-за роста случаев COVID Власти Пекина распорядились в четверг о закрытии всех государственных школ города с сегодняшнего дня, 29 апреля, в связи с продолжающимся распространением COVID-19.
Другие страны
29 апреля 2022 г. 16:35
В Пекине закрылись все государственные школы из-за роста случаев COVID

Власти Пекина распорядились в четверг о закрытии всех государственных школ города с сегодняшнего дня, 29 апреля, в связи с продолжающимся распространением COVID-19.

Как передает Report cо ссылкой на "Коммерсант", по итогам четверга в городе был зафиксирован 51 новый случай заболевания, при этом большинство из них — в школах и детских садах столицы. Когда школы возобновят свою работу, не уточняется.

Кроме того, как сообщает Nikkei, пекинские власти закрыли в пятницу кинотеатры, спортивные залы, торговые центры, а также оцепили жилые кварталы, в которых фиксировались случаи заболевания COVID-19. При этом, как отмечает агентство, мэрия не спешит вводить карантин для целых районов, чтобы не повторить историю локдауна в Шанхае, жители которого оказались запертыми в своих домах на целый месяц.

За последние сутки в Китае были зафиксированы 15 688 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 15 034 из которых приходятся на Шанхай.

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