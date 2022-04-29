В Пекине закрылись все государственные школы из-за роста случаев COVID

Власти Пекина распорядились в четверг о закрытии всех государственных школ города с сегодняшнего дня, 29 апреля, в связи с продолжающимся распространением COVID-19.

Власти Пекина распорядились в четверг о закрытии всех государственных школ города с сегодняшнего дня, 29 апреля, в связи с продолжающимся распространением COVID-19.

Как передает Report cо ссылкой на "Коммерсант", по итогам четверга в городе был зафиксирован 51 новый случай заболевания, при этом большинство из них — в школах и детских садах столицы. Когда школы возобновят свою работу, не уточняется.

Кроме того, как сообщает Nikkei, пекинские власти закрыли в пятницу кинотеатры, спортивные залы, торговые центры, а также оцепили жилые кварталы, в которых фиксировались случаи заболевания COVID-19. При этом, как отмечает агентство, мэрия не спешит вводить карантин для целых районов, чтобы не повторить историю локдауна в Шанхае, жители которого оказались запертыми в своих домах на целый месяц.

За последние сутки в Китае были зафиксированы 15 688 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 15 034 из которых приходятся на Шанхай.