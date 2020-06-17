​В Пекине за сутки выявили еще 31 случай заражения COVID-19

Медики в Пекине зарегистрировали за сутки 31 новый случай заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду городской комитет по вопросам гигиены и здравоохранения. По информации ведомства, еще у трех человек инфекция только подозревается, шестеро переносят ее бессимптомно.

Ни один из обнаруженных случаев инфицирования не был ввозным, отмечают городские власти.

Всего, как уточняет комитет, к среде в китайской столице зафиксированы 557 случаев заражения. 411 человек вылечились и были выписаны, девять умерли. Статистика ведется с начала пандемии, поэтому охватывает не только период вспышки на юге Пекина.

Напомним, что вспышка коронавируса на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в южном районе Фэнтай произошла на прошлой неделе. С тех пор выявлено более 100 заразившихся, большинство их них - работники торговых точек, их родственники и близкие. Власти столицы были вынуждены временно закрыть несколько важных коммерческих объектов, в том числе на западе города, поскольку они оказались в зоне повышенного риска. 15 июня администрация Пекина ввела усиленные меры контроля во всех жилых комплексах, которых в городе насчитывается более 7 тыс.