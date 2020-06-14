​В Пекине за сутки выявили 36 случаев COVID-19

Столица Китая Пекин уже вошел в "чрезвычайный период" из-за новой вспышки коронавирусной инфекции на оптовом рынке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в воскресенье заместитель главы городского отдела пропаганды Пекина Сюй Хэцзянь.

За прошедшие сутки в Пекине было зарегистрировано 36 случаев заражения COVID-19.

"Вчера утром оперативный штаб Пекина по борьбе с эпидемией COVID-19 провел 68-е заседание, на заседании было отмечено, что в последние несколько дней в городе подряд были выявлены подтвержденные случаи коронавирусной инфекции, к тому же они все связаны с оптовым рынком, Пекин уже вошел в чрезвычайный период", - заявил на пресс-конференции Сюй Хэцзянь.

Он подчеркнул, что необходимо усилить профилактику, прервать каналы распространения и не допустить дальнейшего расползания эпидемии.

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади", расположенный в районе Фэнтай, в субботу был временно закрыт после того, как в результате эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус. В субботу власти города сообщили, что за сутки по итогам массового тестирования удалось выявить 46 бессимптомных носителей COVID-19, связанных с рынком, и чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля, в районе Фэнтай в был введен режим военного времени.

Власти города распорядились провести тест на нуклеиновую кислоту COVID-19 всем, кто работает на оптовом рынке "Синьфади", проживает рядом или посещал его с 30 мая.