В Пекине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в субботу в Пекине.

Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в субботу в Пекине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном местным Центром по контролю и профилактике заболеваний.

По его данным, инфицированный выявлен в районе Хайдянь на северо-западе города.

13 декабря первый в Китае случай инфицирования омикрон-штаммом выявили в Тяньцзине, который находится в 150 км от Пекина. Заразившийся прибыл из-за рубежа 9 декабря.

В начале января МИД КНР выразил уверенность в успешном проведении зимних Олимпийских игр в Пекине, несмотря на быстрое распространение в мире штамма коронавируса "омикрон".

Отметим, что XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.