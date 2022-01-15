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В Пекине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Пекине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в субботу в Пекине.
Другие страны
15 января 2022 г. 19:18
В Пекине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в субботу в Пекине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном местным Центром по контролю и профилактике заболеваний.

По его данным, инфицированный выявлен в районе Хайдянь на северо-западе города.

13 декабря первый в Китае случай инфицирования омикрон-штаммом выявили в Тяньцзине, который находится в 150 км от Пекина. Заразившийся прибыл из-за рубежа 9 декабря.

В начале января МИД КНР выразил уверенность в успешном проведении зимних Олимпийских игр в Пекине, несмотря на быстрое распространение в мире штамма коронавируса "омикрон".

Отметим, что XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.

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