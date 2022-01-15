В Пекине выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксирован в субботу в Пекине.
По его данным, инфицированный выявлен в районе Хайдянь на северо-западе города.
13 декабря первый в Китае случай инфицирования омикрон-штаммом выявили в Тяньцзине, который находится в 150 км от Пекина. Заразившийся прибыл из-за рубежа 9 декабря.
В начале января МИД КНР выразил уверенность в успешном проведении зимних Олимпийских игр в Пекине, несмотря на быстрое распространение в мире штамма коронавируса "омикрон".
Отметим, что XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.