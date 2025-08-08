В Пекине выразили серьезную обеспокоенность относительно планов Израиля по Газе

Китай выражает "серьёзную обеспокоенность" планами Израиля по установлению контроля над сектором Газа и призывает его "незамедлительно прекратить свои опасные действия".

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявили в МИД КНР.

"Газа принадлежит палестинскому народу и является неотъемлемой частью палестинской территории. Единственный способ облегчить гуманитарный кризис в секторе Газа и добиться освобождения заложников - это немедленное прекращение огня", - заявили в МИД.

КНР также выразил готовность "сотрудничать с международным сообществом, чтобы как можно скорее положить конец боевым действиям в секторе".