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    В Пекине ввели оранжевый уровень тревоги из-за загрязнения воздуха

    Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Власти Пекина заранее объявили оранжевый уровень тревоги в связи с резким ухудшением качества воздуха в китайской столице.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает муниципальное бюро Пекина по защите окружающей среды.

    Оранжевый уровень тревоги начнет действовать с 00.00 12 марта и будет активен как минимум до 24.00 14 марта. По предварительным прогнозам метеорологов, в среду в город придет холодный фронт, температура воздуха понизится, тогда смог начнет рассеиваться, и ближе к полуночи качество воздуха значительно улучшится.

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