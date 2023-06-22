В Пекине впервые за 9 лет температура поднялась выше 40°C

В Пекине зарегистрирован температурный рекорд: впервые за 9 лет столбик термометра поднялся до 41,1°C. Ожидается, что температура останется высокой до субботы 24 июня, а затем снизится до 37°C.

В Пекине зарегистрирован температурный рекорд: впервые за 9 лет столбик термометра поднялся до 41,1°C. Ожидается, что температура останется высокой до субботы 24 июня, а затем снизится до 37°C.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Такая высокая температура зарегистрирована в городе второй раз за всю историю наблюдений, а также является максимальной температурой, зарегистрированной в столице Китая в июне.

По словам аналитика-метеоролога China Weather Network Мин Юцю, за всю историю наблюдений температура в Пекине трижды поднималась выше 41°C. С. Максимум был зарегистрирован 24 июля 1999 года и составил 41,9°C.

На фоне экстремальной жары в Пекине проходит праздник драконьих лодок, а на юге страны идут ливни.