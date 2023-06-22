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В Пекине впервые за 9 лет температура поднялась выше 40°C

В Пекине впервые за 9 лет температура поднялась выше 40°C В Пекине зарегистрирован температурный рекорд: впервые за 9 лет столбик термометра поднялся до 41,1°C. Ожидается, что температура останется высокой до субботы 24 июня, а затем снизится до 37°C.
Другие страны
22 июня 2023 г. 17:40
В Пекине впервые за 9 лет температура поднялась выше 40°C

В Пекине зарегистрирован температурный рекорд: впервые за 9 лет столбик термометра поднялся до 41,1°C. Ожидается, что температура останется высокой до субботы 24 июня, а затем снизится до 37°C.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

Такая высокая температура зарегистрирована в городе второй раз за всю историю наблюдений, а также является максимальной температурой, зарегистрированной в столице Китая в июне.

По словам аналитика-метеоролога China Weather Network Мин Юцю, за всю историю наблюдений температура в Пекине трижды поднималась выше 41°C. С. Максимум был зарегистрирован 24 июля 1999 года и составил 41,9°C.

На фоне экстремальной жары в Пекине проходит праздник драконьих лодок, а на юге страны идут ливни.

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Версия на английском языке Temperature rises above 40°C in Beijing for first time in 9 years

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