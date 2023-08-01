В Пекине в спасательных работах задействовали военные вертолеты

Военные вертолеты участвуют в спасательных работах в Пекине, пострадавшем от ливней.

Военные вертолеты участвуют в спасательных работах в Пекине, пострадавшем от ливней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостной телеканал CGTN.

"Пострадавший от тайфуна "Доксури" Северный Китай и районы вдоль рек Хуанхэ и Хуайхэ были отмечены обильными осадками, что вызвало наводнения и природные катастрофы и привело к большим человеческим жертвам в Пекине и Хэбэе", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число жертв наводнений в Пекине возросло до 11.

С 20:00 субботы до 09:00 вторника среднее количество осадков в Пекине составило 261,8 мм, при этом максимальное количество осадков превысило 700 мм в районах Мэньтоугоу и Чанпин, отмечается в информации.

Центральная метеорологическая станция в Пекине, между тем, распространила предупреждение о том, что районе Мэньтоугоу все еще действует повышенный "оранжевый" уровень тревоги.