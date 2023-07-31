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В Пекине в результате проливных дождей погибли два человека

В Пекине в результате проливных дождей погибли два человека Как минимум два человека погибли в китайской столице в результате проливных дождей и вызванных ими наводнений.
Другие страны
31 июля 2023 г. 12:38
В Пекине в результате проливных дождей погибли два человека

Как минимум два человека погибли в китайской столице в результате проливных дождей и вызванных ими наводнений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Жэньминь жибао".

По данным издания, тела погибших обнаружили в понедельник на территории западного района Мэньтоугоу, где выпало примерно 320 мм осадков. Как уточняется, в нескольких местах показатель достиг 400 мм, а в двух пунктах наблюдения превысил 500 мм.

Согласно заявлению властей, во избежание чрезвычайных происшествий местные жители и гости города не должны находиться около рек, водоемов или вблизи естественных возвышенностей. Ранее администрация китайской столицы объявила в нескольких районах Пекина высший (красный) уровень опасности из-за проливных дождей.

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