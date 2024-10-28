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В Пекине в результате ножевого нападения получили ранения пять человек

В Пекине в результате ножевого нападения получили ранения пять человек В результате ножевого нападения 28 октября в столице Китая Пекине получили ранения пять человек, в том числе трое несовершеннолетних.
Другие страны
28 октября 2024 г. 14:57
В Пекине в результате ножевого нападения получили ранения пять человек

В результате ножевого нападения в столице Китая Пекине 28 октября получили ранения пять человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на китайский государственный телеканал CCTV.

В сообщении говорится, что нападение произошло около 15:20 по местному времени в столичном районе Хайдянь.

Подозреваемый, 50-летний мужчина по фамилии Тан, был задержан полицией.

"Пятеро прохожих, раненых в результате нападения, доставлены в больницу. Ни одно из полученных ими ранений не представляет угрозы для жизни. В настоящее время полиция продолжает расследование", - говорится в информации.

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