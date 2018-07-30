В Пекине пять человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Пять человек стали жертвами аварии с участием микроавтобуса в Пекине, еще один человек получил травмы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении транспортной полиции китайской столицы.

Инцидент произошел в понедельник около 3.00 по местному времени на северном участке пятого транспортного кольца в районе Чаоян, когда водитель транспортного средства, применяемого для выполнения дорожных работ, припарковался на аварийной полосе, чтобы приступить к работе по ремонту дороги.

Чуть позже в заднюю часть припаркованной на аварийной полосе машины врезался микроавтобус, находившиеся в нем пять пассажиров погибли на месте, водитель с травмами был направлен в больницу.

Полиция приступила к расследованию инцидента.