В Пекине построят фабрику по выпуску медицинских масок за кратчайшие сроки

Китайская компания China Construction First Group построит в Пекине новую фабрику по производству 250 тыс. медицинских масок в сутки.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Строительство предприятия началось сегодня, завершится в течение шести дней. Рабочие будут работать в несколько смен, чтобы уложиться в сроки. Для защиты строителей от заражения новым коронавирусом у них будут каждый день измерять температуру, а зараженных отселят подальше от жилых зон.

На фоне борьбы эпидемией нового вируса маски пользуются большим спросом как у медицинских работников, так и широкой общественности. Правительство Китая поощряет производителей медицинских товаров наращивать производство.