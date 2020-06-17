​В Пекине отменили более 1200 рейсов из-за новой вспышки COVID-19

Два международных аэропорта Пекина "Шоуду" и "Дасин" отметили 1 255 рейсов после того, как в городе был повышен уровень реагирования на ЧС из-за новой вспышки COVID-19 на крупнейшем городском оптовом рынке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишут китайские СМИ со ссылкой сна данные аэропортов.

По состоянию на 9:10 по пекинскому времени (5:10 бакинское время) в двух аэропортах было отменено 615 прилетов (67,14%) и 640 вылетов (68,38%).

Напомним, что ранее в Пекине вновь повысили до второго уровень реагирования на ЧС в связи с новой вспышкой COVID-19. Первый уровень реагирования на ЧС в Пекине был введен 24 января, 30 апреля его понизили до второго, 6 июня - до третьего. Всего в Китае четыре уровня реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения.