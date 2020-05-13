​В Пекине откроются школы и детские сады

Школы и детские сады Пекина, которые были закрыты из-за эпидемии коронавирусной инфекции, постепенно возобновят занятия с начала июня.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в среду официальный представитель комитета образования Пекина Ли И.

С 6 июня при условии соблюдения эпидемиологических требований, учащиеся выпускных классов могут по своему желанию вернуться к занятиям.

С 1 июня возобновятся занятия для части учащихся начальных и средних классов, для другой части – с 8 июня.

Кроме того, с 8 июня постепенно начнут открываться и детские сады, родители сами будут решать, отправлять своих детей на занятия или нет.

Напомним, что занятия во всех учебных заведениях Китая, которые должны были возобновиться 16 февраля после зимних каникул, были отменены из-за эпидемии COVID-19.