О нас

В Пекине объявлен "красный" уровень опасности

В Пекине объявлен "красный" уровень опасности Власти китайской столицы объявили "красный" уровень опасности в связи с риском стихийных бедствий в отдельных районах города.
Другие страны
5 августа 2023 г. 10:26
В Пекине объявлен красный уровень опасности

Власти китайской столицы объявили "красный" уровень опасности в связи с риском стихийных бедствий в отдельных районах города.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило пекинское метеорологическое управление.

Как уточняется на его странице в социальной сети Weibo, это предупреждение действует до полудня 6 августаи в первую очередь распространяется на районы Пекина, где недавно выпало наибольшее количество осадков, - Фаншань и Мэньтоугоу, а также частично на Чанпин. В сообщении указывается на риск схода оползней и образования провалов в почве.

Кроме того, оповещение касается районов Хайдянь, Яньцин и Шицзиншань, Хуайжоу и Миюнь, а также Фэнтай, где отдельные места потенциально представляют повышенную опасность.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Beijing declares red alert over risk of natural disasters

Другие новости из категории

СБУ: Подорванный нефтяной танкер РФ был полностью нагружен топливом
СБУ: Подорванный нефтяной танкер РФ был полностью нагружен топливом
5 августа 2023 г. 09:49
В Джидде начинаются консультации по урегулированию в Украине
В Джидде начинаются консультации по урегулированию в Украине
5 августа 2023 г. 09:48
Ямайка направит 200 силовиков в Гаити
Ямайка направит 200 силовиков в Гаити
5 августа 2023 г. 09:16
В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,0
В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,0
5 августа 2023 г. 08:22
Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него в 2018 году
Мадуро обвинил Трампа в организации попытки покушения на него в 2018 году
5 августа 2023 г. 07:55
Дания ужесточает меры безопасности из-за акций с сожжением Корана
Дания ужесточает меры безопасности из-за акций с сожжением Корана
5 августа 2023 г. 07:39
Польша и Литва скоординировали действия относительно угрозы со стороны Минска
Польша и Литва скоординировали действия относительно угрозы со стороны Минска
5 августа 2023 г. 07:23
В США в результате ДТП со школьным автобусом пострадали 11 человек
В США в результате ДТП со школьным автобусом пострадали 11 человек
5 августа 2023 г. 06:17
ECOWAS поставил ультиматум мятежникам в Нигере
ECOWAS поставил ультиматум мятежникам в Нигере
5 августа 2023 г. 05:52
США приостановили программы помощи Нигеру
США приостановили программы помощи Нигеру
5 августа 2023 г. 04:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi