В Пекине объявлен красный уровень тревоги

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Власти объявили красный уровень экологической тревоги в Пекине и еще 21 китайском городе, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

В связи с данным предупреждением будут закрыты учебные заведения, автомобилистам будет запрещено передвижение, местным жителям рекомендовано не покидать домов.

Агентство "Синьхуа" в своем официальном твиттере выложило несколько фотоснимков неба над Пекином, сделанных в течение 16 декабря, на которых видно, с какой интенсивностью ухудшается экологическая ситуация в городе.