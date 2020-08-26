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В Пекине не осталось ни одного инфицированного коронавирусом

В Пекине не осталось ни одного инфицированного коронавирусом Последние два инфицированных коронавирусом в китайской столице выписались из больницы, в медицинских учреждениях города впервые с начала пандемии не осталось ни одного пациента.
Другие страны
26 августа 2020 г. 06:16
В Пекине не осталось ни одного инфицированного коронавирусом

Последние два инфицированных коронавирусом в китайской столице выписались из больницы, в медицинских учреждениях города впервые с начала пандемии не осталось ни одного пациента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду пекинский комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

За все время распространения вируса в Пекине было зарегистрировано 935 заболевших, из них 335 - в ходе вспышки, произошедшей в июне на оптовом рыке "Синьфади". В городе действуют ослабленные меры эпидемиологического контроля: ношение маски на улице необязательно, однако это разрешение не распространяется на лиц, находящихся в общественном транспорте, а также на тех, кто посещает магазины, кинотеатры, госучреждения и прочие многолюдные места.

Согласно статистике, в материковой части Китая вылечились 94,13 процента заболевших. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 84,9 тыс., за последние семь дней выявлено 108 случаев (динамика сокращения числа пациентов в больницах за неделю составила порядка 6,7 процента в сутки). В стране не было летальных исходов с 15 апреля (кроме случаев, добавленных один раз в результате корректировки), показатель смертности составляет 5,45 процента (умерли свыше 4,6 тыс. человек). В местных медицинских учреждениях находятся 347 пациентов с коронавирусом (за минувший день выздоровели 54), только у семи человек заболевание протекает в тяжелой форме.

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