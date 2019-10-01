В Пекине начался военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования КНР начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Парад принимает председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин.

Нынешний военный парад станет самым крупным за последние десятилетия. Как ранее сообщил замначальника управления руководящей группы военного парада генерал-майор Цай Чжицзюнь, в параде участвуют почти 15 тысяч военнослужащих, 580 единиц техники, 160 самолетов и вертолетов.Народно-освободительная армия Китая на 22 года старше самой страны, но с основанием КНР в истории НОАК начался новый этап развития, и первый военный парад состоялся в год провозглашения новой республики в 1949 году. С тех пор парады стали важным элементом демонстрации военной мощи и развития как для граждан Китая, так и для внешнего мира.