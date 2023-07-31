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В Пекине из-за опасности наводнений эвакуировали более 31 тыс. человек

В Пекине из-за опасности наводнений эвакуировали более 31 тыс. человек Власти Пекина приняли экстренные меры из-за опасности возникновения наводнений, вызванных проливными дождями. За минувшие сутки было эвакуировано более 31 тыс. жителей.
Другие страны
31 июля 2023 г. 09:50
В Пекине из-за опасности наводнений эвакуировали более 31 тыс. человек

Власти Пекина приняли экстренные меры из-за опасности возникновения наводнений, вызванных проливными дождями. За минувшие сутки было эвакуировано более 31 тыс. жителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным местной метеорологической службы, наиболее сильные ливни идут в юго-западной части Пекина. Так, в отдельных жилых зонах района Фаншань за сутки было зафиксировано выпадение более 350 мм осадков. В среднем по Пекину, как отмечается, выпало 122 мм.

Международный аэропорт Шоуду в Пекине в течение последних полутора суток отменил 92 авиарейса, сообщила газета "Бэйцзин шанбао".

По ее сведениям, администрация аэропорта была вынуждена отменить 52 рейса в воскресенье и 40 - в понедельник. Как отмечается, при взаимодействии с администрацией Пекина принимаются активные меры, чтобы обеспечить оптимальную работу аэропорта.

Администрация города сообщила, что из-за сложных погодных условий в Пекине повсеместно приостановлены строительные работы. Компетентные ведомства принимают меры для предотвращения подтоплений.

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