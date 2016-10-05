В Пекине бежал высокопоставленный северокорейский чиновник

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Высокопоставленный чиновник Северной Кореи, который постоянно находился в Пекине, бежал вместе с членами своей семьи, cообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Беглец представлял министерство здравоохранения КНДР и отвечал за поставки медикаментов для клиники в Пхеньяне, которая обслуживает северокорейского лидера Ким Чен Ына и его приближенных.

СМИ предполагают, что чиновник постарается получить убежище в Южной Корее.

Японские СМИ сообщили, что два северокорейских представителя обратились в посольство Японии в Пекине с просьбой об убежище, однако представитель диппредставительства опроверг эти сообщения.