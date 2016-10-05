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    В Пекине бежал высокопоставленный северокорейский чиновник

    Он отвечал за поставки медикаментов для клиники, которая обслуживает Ким Чен Ына и его приближенных

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/  Высокопоставленный чиновник Северной Кореи, который постоянно находился в Пекине, бежал вместе с членами своей семьи, cообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Беглец представлял министерство здравоохранения КНДР и отвечал за поставки медикаментов для клиники в Пхеньяне, которая обслуживает северокорейского лидера Ким Чен Ына и его приближенных.

    СМИ предполагают, что чиновник постарается получить убежище в Южной Корее.

    Японские СМИ сообщили, что два северокорейских представителя обратились в посольство Японии в Пекине с просьбой об убежище, однако представитель диппредставительства опроверг эти сообщения.

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