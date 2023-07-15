В Павлодарской области Казахстана вспыхнул лесной пожар на площади 400 га

Казахстанские спасатели принимают меры по тушению лесного пожара, вспыхнувший на площадь 400 га в государственном лесном природном резервате "Ертис орманы" в Павлодарской области.

Казахстанские спасатели принимают меры по тушению лесного пожара, вспыхнувший на площадь 400 га в государственном лесном природном резервате "Ертис орманы" в Павлодарской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Лесной верховой пожар произошел 15 июля на территории государственного лесного природного резервата "Ертис орманы" в Щербактинском районе Павлодарской области.

"На месте работают 110 человек личного состава и более 30 единиц техники. Имеется угроза перехода огня на территорию РФ. Ориентировочная площадь пожара - 400 га. Угрозы населенным пунктам нет",- говорится в сообщении.

Жаркая и сухая погода, а также сильный ветер затрудняют работу пожарных. Руководитель администрации области Асаин Байханов и руководство департамента по чрезвычайным ситуациям прибыли на место происшествия для контроля и оценки ситуации.