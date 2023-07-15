О нас

В Павлодарской области Казахстана вспыхнул лесной пожар на площади 400 га

В Павлодарской области Казахстана вспыхнул лесной пожар на площади 400 га Казахстанские спасатели принимают меры по тушению лесного пожара, вспыхнувший на площадь 400 га в государственном лесном природном резервате "Ертис орманы" в Павлодарской области.
Другие страны
15 июля 2023 г. 17:28
В Павлодарской области Казахстана вспыхнул лесной пожар на площади 400 га

Казахстанские спасатели принимают меры по тушению лесного пожара, вспыхнувший на площадь 400 га в государственном лесном природном резервате "Ертис орманы" в Павлодарской области.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Лесной верховой пожар произошел 15 июля на территории государственного лесного природного резервата "Ертис орманы" в Щербактинском районе Павлодарской области.

"На месте работают 110 человек личного состава и более 30 единиц техники. Имеется угроза перехода огня на территорию РФ. Ориентировочная площадь пожара - 400 га. Угрозы населенным пунктам нет",- говорится в сообщении.

Жаркая и сухая погода, а также сильный ветер затрудняют работу пожарных. Руководитель администрации области Асаин Байханов и руководство департамента по чрезвычайным ситуациям прибыли на место происшествия для контроля и оценки ситуации.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
11 июля 2023 г. 19:07
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
12 июля 2023 г. 08:43
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
Блинкен: Поставки F-16 Турции отвечают интересам США и НАТО
12 июля 2023 г. 14:03
Фенербахче анонсировал переход очередного игрока
"Фенербахче" анонсировал переход очередного игрока
12 июля 2023 г. 22:11
ASCO: Верхний модуль платформы Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
ASCO: Верхний модуль платформы "Центрально-Восточный Азери” загружен на баржу STB-1
13 июля 2023 г. 11:05
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
Япония осенью проведет онлайн-саммит G7
13 июля 2023 г. 16:47
Руководители органов дипломатической службы приняли участие в акции Возрождение Агдама
ФотоРуководители органов дипломатической службы приняли участие в акции "Возрождение Агдама"
13 июля 2023 г. 23:10
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
14 июля 2023 г. 10:05
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
14 июля 2023 г. 13:06
Судан и Иран договорились в Баку о возобновлении дипотношений
Судан и Иран договорились в Баку о возобновлении дипотношений
9 июля 2023 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi