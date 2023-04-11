В пасхальные выходные в США погибли более 200 человек от огнестрельного оружия

За прошедшие выходные, когда католики и протестанты праздновали Пасху, в Соединенных Штатах погибли более 200 человек в инцидентах с применением огнестрельного оружия.

За прошедшие выходные, когда католики и протестанты праздновали Пасху, в Соединенных Штатах погибли более 200 человек в инцидентах с применением огнестрельного оружия.

Как передает Report , об этом сообщает портал Gun Violence Archive, который собирает статистику.

Кроме этого, с начала 2023 года в США произошло уже 146 случаев стрельбы с массовыми жертвами.

"Массовая стрельба в Луисвилле стала 146-м таким случаем за год", — сообщает портал.

По данным аналитиков, с начала месяца произошло 15 случаев массовой стрельбы. В минувшую пятницу и за выходные, когда католики и протестанты отмечали Пасху, от огнестрельного оружия погибли 226 человек, еще 389 были ранены, произошло пять случаев стрельбы с массовыми жертвами.